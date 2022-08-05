Простий до геніального спосіб ремонту дірок на москітній сітці

Москітна сітка захищає нас від надокучливих і кусючих комах й літаючого пуху під час цвітіння деяких рослин. Але захисне покриття легко пошкоджується, чи то домашніми тваринами, чи то нами випадково. На щастя, вихід є.

Про простий до геніального спосіб ремонту читайте нижче в нашій статті Styler.

Якщо побачили пошкодження, невелику дірочку на москітній сітці, варто якомога швидше її залатати, бо маленький отвір може в перспективі збільшитися. Тоді весь рій мух-комарів буде ваш.

Обережно зніміть рамку москітної сітки, щоб не зламати доволі крихкі замки.

Візьміть стрічку-серпянку, яка призначена для закладення швів та тріщин під час малярно-штукатурних ремонтних робіт. Вартість вузького рулону 30-40 грн. Така стрічка є липкою, тому нічого додатково вам не треба. Хіба що ножиці.

Відріжте смугу стрічки у всю ширину москітної сітки (так серпянка краще триматиметься, ніж у вигляді латки).

Накладіть на місце розриву й обережно вмонтуйте сітку на її законне місце.

Це до геніального просто!