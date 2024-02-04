У 4-летнего мальчика начались галлюцинации из-за популярного напитка. Ребенок чуть не умер

4-летний мальчик Алби Пегг чуть не умер из-за популярного детского напитка. У него начались галлюцинации, а напуганные родители не сразу поняли, что происходит с их сыном.

Что пил мальчик

Мать ребенка рассказывала, что в 2023 году ее сын выпил слаш со вкусом клубники - напиток с колотым льдом. Обычно его продают в кинотеатрах, на фуд-кортах и в ТЦ. У этого напитка яркий цвет и насыщенный вкус, поэтому он пользуется спросом именно у детей.

Сначала мальчик не изменился в поведении. Но потом у ребенка начались галлюцинации. Родители не понимали, что происходит. Ребенок выглядел очень уставшим. Мальчик не мог успокоиться, потом он начал царапать свое лицо и потерял сознание.

Слаш чуть не убил ребенка (фото: freepik.com)

Что произошло с ребенком

Малыша срочно отвезли в больницу. Именно это спасло его жизнь. Врачи говорили, что если бы родители не обратились за помощью, мальчик мог очень быстро умереть.

В крови ребенка обнаружили очень низкий уровень сахара, также у него было очень медленное сердцебиение. Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние мальчика, его спасли. Но перед этим малыш находился в реанимации, ведь почти не дышал. Его пытались разбудить и привести в чувство, но ребенок вообще ни на что не реагировал.

Почему слаш опасен

Только через несколько месяцев после жуткого инцидента родителям удалось выяснить, что случилось с их ребенком. Оказалось, что это была реакция на глицерин, добавляемый в слаш. Благодаря этому веществу напиток имеет ту самую вязкую консистенцию, которая нравится детям.

Сейчас мать мальчика выступает за то, чтобы подобные напитки запретили продавать детям младше 10 лет. Она отмечает, что могла потерять сына из-за слаша, а потому очень возмущена ситуацией.