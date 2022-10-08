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Просто и со вкусом: тренды маникюра на осень 2022

Осень 2022 радует нас простыми и стильными дизайнами (коллаж: Styler / @_idea_manik_pedicure / @rudax_nail_varash / @manicure1000ideigirl)
Автор: Юлия Гаюк

Смена сезона - это всегда новые тенденции в одежде, макияже и внешнем виде. Особое внимание в уходе за собой осенью девушки уделяют ногтям, в частности, маникюру.

Какие тренды маникюр осенью 2022 года - читайте подробно в материале Styler.

Монохромная палитра

Этот тренд однозначно полюбится любительницам однотонного покрытия, ведь это изысканный и красивый вариант маникюра. Предпочитайте неяркие, но насыщенные оттенки.

К тому же монохромный цвет имеет более дорогой вид, чем покрытие с дизайном. Дополните образ любимыми украшениями, и от ваших рук не отвести взгляд.

Монохромные цветовые оттенки (фото: pinterest.com)

Французский маникюр

Френч - это вечная классика любого сезона. Правда, сейчас появилось множество вариаций френча, так что если вам надоедает такая "стабильность" на ногтях, придумывайте свои дизайны для французской классики.

К примеру, этой осенью на руках модниц можно увидеть френч с разноцветными лунками. Также пользуется популярностью френч с дизайном, когда через все покрытие с лункой идет рисунок.

Делайте классический френч нестандартным и личным (фото: pinterest.com)

Дизайн

Кстати, говоря о рисунках, нельзя не упомянуть популярные дизайны на ногтях этой осенью. Как обычно, в моде геометрия и абстракция. Они не теряют популярности именно потому, что обладательница маникюра может придумать любой дизайн и воплотить его в прямых или ломаных линиях.

Трендовыми остаются и такие элементы дизайна, как наклейки, блестки и фольга.

Однотонный маникюр можно разбавить увлекательным дизайном (фото: pinterest.com)

Анималистические принты

Принты с животными мотивами тоже не покидают список лидеров уже который год. Фишка анималистики в том, что наносить принт можно так, как вам нравится и в любом цвете.

Вдохновляйтесь рисунками на коже змей, шерсти диких кошек и приносите идеи своему мастеру.

Анималистические принты на ногтях (фото: pinterest.com)

Ранее мы писали о трендах осени 2022 года.

Читайте также советы стилиста, какие вещи точно должны быть в осеннем гардеробе.

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