Украинские беженцы в Германии: можно ли немецкую помощь получать в Украине

В бюджете Германии на 2024 год для трудоспособных украинских беженцев предусмотрено около 6 млрд евро. Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы немецкие власти передавали средства на беженцев украинскому бюджету.

Какую поддержку предоствляет Германия украинским беженцам и можно ли получать эту помощь в Украине, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

Какую помощь Германия предоставляет украинцам

Выплаты трудоспособным беженцам в Германии (гражданская помощь) начисляются через центры занятости. В бюджете страны на 2024 год для трудоспособных украинских беженцев предусмотрено около 6 млрд евро.

В этом году каждый взрослый, зарегистрированный в центре занятости, может получать выплаты в размере 563 евро в месяц.

В центрах занятости зарегистрировано около 700 тысяч из более 1,2 млн украинских беженцев. Остальные – это люди пенсионного возраста и дети. Они получают выплаты из других учреждений.

Около 80% беженцев из Украины живут в Германии в квартирах, оплачивать которые помогают также центры занятости. Расходы государства на помощь и аренду составляют 750-850 евро на человека в месяц. Также оплачивается медицинское страхование и интеграционные курсы, отдельные нужды детей и пенсионеров.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

Можно ли немецкие выплаты получать в Украине

Согласно немецкому законодательству, указанная социальная помощь выплачивается только в Германии.

"Эти льготы не получают даже немцы, живущие за границей", – объяснила Маргрет Беве из общественной ассоциации VdK.

Она отметила, что немецкая система социальных выплат базируется на том, что людям необходимо для минимального достойного существования, например образование для детей или покупка мебели.

"Если люди обращаются за назначением гражданской помощи или пенсии, проверяют, есть ли у них пенсия или другие выплаты из Украины. Потом это высчитывается", – отметила Беве.

Обычно, если украинских выплат не хватает до прожиточного минимума, Германия доплачивает разницу.

В Федеральном агентстве труда сообщили, что не располагают информацией о системных злоупотреблениях выплатами среди украинских беженцев. Отдельные случаи связаны с тем, что украинцы не всегда сообщают о своем посещении Украины.

Напомним, мы писали, что в 2024 году власти приготовили для украинских беженцев важные изменения, касающиеся выплат и работы.

Также мы рассказывали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. В Германию за месяц прибыли более 15 тысяч беженцев.