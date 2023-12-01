Выплаты в Германии. Сколько денег получают семьи украинских беженцев

В Германии продолжается обсуждение вопроса выплат для украинских беженцев. Сократить суммы помощи призывают отдельные политики.

Сколько получают семьи украинцев, которым Германия предоставила убежище от войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на suedkurier.de.

В соцсетях Германии циркулирует тема выплат украинским беженцам "гражданских денег" Bürgergeld – базовой помощи для малоимущих немцев. Украинцы, чьих доходов и сбережений недостаточно для покрытия стоимости жизни, имеют возможность получить социальную поддержку.

Работоспособные беженцы получают выплаты "гражданской помощи" в центре занятости. Если украинцы могут работать только ограниченно или получают пенсию по возрасту, ответственным за социальную помощь является отдел социального обеспечения. Для получения помощи необходимо иметь вид на жительство или справку от иммиграционной службы.

Bürgergeld – это обеспечение гуманного прожиточного минимума, чтобы люди могли позволить себе достаточное количество пищи, одежды, средств личной гигиены и предметов быта. Это также должно дать возможность участвовать в социальной и культурной жизни.

Для одиноких людей стандартная потребность составляет 502 евро в месяц.

Если это мать или отец-одиночка с ребенком в возрасте от 6 до 13 лет, то выплаты – 502 евро в месяц на взрослого и 348 евро на ребенка, то есть в общей сложности 850 евро.

Мать с ребенком от 14 до 17 лет получает 502 евро в месяц на себя и 420 евро на ребенка. В общей сложности это 922 евро.

Взрослые партнеры получают по 451 евро в месяц, то есть 902 евро на всю семью.

Как пример: супруги с семилетним и 16-летним ребенком имеют общую стандартную потребность в 1670 евро в месяц.

Кроме стандартных выплат дети и молодые люди также получают "немедленную детскую доплату" в размере 20 евро в месяц.

Фото: Прибытие украинских беженцев в Германию (gettyimages.com)

В первый год, когда украинские беженцы получают Bürgergeld, расходы на квартиру покрываются полностью. Это дает им возможность сосредоточиться на поиске работы или дальнейшем обучении. Но после года центр занятости будет покрывать расходы только на "соответствующую сумму", которая определяется индивидуально. Муниципалитеты, где проживают беженцы, также определяют размер соответствующих расходов на отопление.

Напомним, мы писали, как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году. С января размер пособия Bürgergeld вырастет на 12% для всех получателей.

Также мы рассказывали, сколько денег экономят украинские беженцы в Германии. С зарплаты и социальной помощи 28% опрошенных удается экономить 300-500 евро в месяц.

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