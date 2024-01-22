Лучшие фрукты с противовоспалительными свойствами, богатые антиоксидантами и клетчаткой

Фрукты обладают противовоспалительными свойствами, так как содержат множество антиоксидантов и клетчатку. Заменить медицинские препараты они, конечно же, не смогут, но существенно облегчить состояние - могут.

Как фрукты обладают противовоспалительными свойствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.

Как фрукты уменьшают воспаления

В вашем организме могут проявляться два разных вида воспаления.

"Первый тип, называемый острым воспалением, представляет собой кратковременное покраснение или припухлость вокруг раны, возникающую во время ее заживления", - говорит Дженис Чоу, магистр медицинских наук, дипломированный врач-диетолог и владелица консультационной службы по питанию The Mindful Chow.

Этот вид воспаления полезен для вашего организма, и это естественная реакция вашей системы на нежелательное вторжение (травму, болезнь, инфекцию и т. д.).

Хроническое воспаление - это второй вид воспаления, и, если его не лечить, оно нанесет еще больший вред вашему здоровью. Его называют "хроническим", потому что он не проходит, а длится в течение более длительного периода времени.

"Хроническое воспаление может быть вызвано различными факторами, такими как внешние и внутренние травмы. Это могут быть болезни или состояния, которые могут возникнуть у человека, или длительное воздействие окружающей среды, (которое он испытал)", - добавляет Чоу.

Примеры экологических триггеров включают психологический стресс, загрязнение воздуха и плохое питание. Хроническое воспаление, возникающее в результате воздействия этих триггеров, может создать среду для возникновения заболеваний.

По словам Чоу, многие виды фруктов обладают сильными противовоспалительными свойствами, так как они содержат питательные вещества и соединения, которые помогают уменьшить это хроническое воспаление, обращая особое внимание на две основные группы соединений, содержащихся в пище: антиоксиданты и клетчатку.

"Роль антиоксидантов заключается в нейтрализации некоторых нестабильных молекул в нашем организме, которые могут возникнуть во время воспаления", - объясняет Чоу.

Нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, производятся, когда ваше тело постоянно подвергается воздействию факторов окружающей среды, таких как токсины в воздухе, употребление алкоголя, стресс, плохое питание и тому подобное.

"Чрезмерное количество этих нестабильных молекул может вызвать долгосрочное повреждение наших клеток, и существуют теории, что такого рода клеточные повреждения могут привести к хроническим заболеваниям", добавляет специалист.

Более высокое потребление антиоксидантов с пищей (в основном растительной) может помочь нейтрализовать эти нестабильные молекулы.

Исследования также указывают на клетчатку как на еще одно наиболее полезное соединение для уменьшения хронического воспаления. Один из способов, с помощью которого клетчатка может добиться этого, - поддерживать уровень pH кишечника, который уменьшает количество воспалительных молекул.

Лучшие противовоспалительные фрукты

Яблоки

Их почти всегда можно найти в ближайшем продуктовом магазине, поэтому не стоит о них забывать, составляя список покупок. Яблоки - отличные источники антиоксидантов, а именно витамина С, кверцетина и флаваноидов, а еще одни содержат много клетчатки, особенно в кожуре.

Ягоды

Исследования показывают, что потребление ягод связано с более низким риском заболеваний. По словам Чоу, ягоды очень богаты клетчаткой и антиоксидантами, такими как витамин С.

К примеру, полстакана клубники дает вам 50% рекомендуемой дневной нормы витамина С. Также в ягодах много кверцетина, каротиноидов и антоцианов.

Антоцианы - это растительные пигменты, которые придают клюкве, клубнике, чернике, малине и ежевике их красивые красные, фиолетовые и синие цвета.

Косточковые фрукты

По словам Чоу, персики, сливы и вишня богаты антиоксидантами, такими как витамин С, витамин А, антоцианы и фенольная кислота. Они также обеспечивают вас хорошим количеством клетчатки.

Красный и черный виноград

"Красный и черный виноград хорошо известен антиоксидантом ресвератролом, который содержится в кожуре. В кожуре также содержится много клетчатки, поэтому я настоятельно рекомендую употреблять виноград с кожурой", - рекомендует специалист.

Этот более темный виноград также богат другими антиоксидантами, такими как витамин С, витамин В2, антоцианы, кверцетин и флаваноиды.

Цитрусовые

Все цитрусовые, включая апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и витамин С. Полстакана грейпфрута обеспечивает 40% рекомендуемой дневной нормы витамина С. Также они содержат много клетчатки.

"Одно предостережение относительно грейпфрута: некоторые лекарства потенциально могут вступить в реакцию, поэтому стоит советоваться с врачом, прежде чем его есть", - говорит диетолог.

Семена граната

Когда вы едите сочные, хрустящие рубиново-красные зерна граната, вы получаете пользу как от клетчатки, так и от антиоксидантов, таких как витамин С, антоцианы, дубильные вещества и фенольная кислота. Эти питательные вещества чрезвычайно полезны и являются вкусным дополнением как к сладким, так и к соленым блюдам.

Ананас

Ананас содержит соединение под названием бромелайн, которое обладает противовоспалительным свойствами. Ананас также является хорошим источником клетчатки и антиоксидантов, таких как витамин С и витамин А.

Арбуз

Арбуз известен своим ярко-красным цветом, который обусловлен еще одним мощным антиоксидантом, называемым ликопином. Это также отличный источник витамина С.