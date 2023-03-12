Простой тест определит, что детские травмы разрушают вашу жизнь

Детские травмы часто становятся причиной неудач во взрослой жизни. И чем раньше вы осознаете, что их нужно прорабатывать, тем лучше. Как же понять, что вам нужно с этим идти к психологу, чтобы как можно скорее изменить что-нибудь в своей жизни?

Отмечайте "да", если это о вас

Комплекс неполноценности - внутреннее ощущение, что с вами что-то не так. Неуверенность в себе, особенно в новых обстоятельствах и в окружении. Несамостоятельность - вам страшно принимать решения, нужно с кем-то их обсудить, посоветоваться с людьми, что для вас в авторитете. Трудоголизм - постоянная потребность быть занятым, неумение отдыхать и расслабляться, истощение работой, внутреннее стремление доказать, что вы достойны, чтобы вами гордились. Социофобия - вам страшно выступать на публику, говорить тосты, знакомиться с новыми людьми. Контроль - вы стремитесь все и всех контролировать, проверять и давать советы, потому что без вас будто бы не справятся. Сравнение себя и своих результатов с другими не в свою пользу. Сложно тратить деньги на себя, но легко на других важных для вас людей. Неумение обозначать и отстаивать собственные границы, говорить "нет", когда хочется отказать, по чьей-то просьбе. Склонность к построению токсических отношений в стратегиях и ролях (жертва, агрессор, спаситель). Потребность в эмоциональных качелях, отсутствие эмоциональной стабильности. Чувство долга - считаешь, что многое должен важным в твоей жизни людям и постоянное внутреннее ощущение, что делаешь недостаточно для того, чтобы тобой были довольны. Комплекс Д'Артаньяна - считаете, что вы самые умные и самые умелые, а другие вокруг просто глупы, и именно из-за них у вас проблемы и вы не можете реализовать себя.

Оценка результатов

Если у вас есть хоть одно "да", детские травмы уже оказывают негативное влияние на жизнь и ограничивают вас в реализации собственного потенциала и достижении желаемых результатов.

Если "да" больше двух - вам стоит поработать с психологом над освобождением от влияния травматического опыта.

Если больше трех "да", ваши детские травмы разрушают вашу жизнь и работа с психологом крайне необходима, если не хотите окончательно разочароваться в себе и собственной жизни.