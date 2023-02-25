Почему женщина всегда выбирает не тех мужчин: 5 простых причин

Женщины часто делают выбор в пользу мужчин, которые им на самом деле не подходят, и в результате разочаровываются в отношениях вообще. Правда в том, что дело не в банальном невезении, а в определенных установках, часто закладывающихся в детстве.

Женщина очень спешит в отношения

Существует социальный стереотип, что без отношений женщина не такая, неполноценная, недостаточно хороша. Поэтому она может спешить в отношения, чтобы не испытывать стыда перед социумом.

Очень низкая самооценка

С детства девочке вкладывали в голову, что она должна заслуживать любви и позитивного отношения. Она просто не верит, что стоит лучшего, поэтому соглашается с тем, что есть.

Выбор партнера из детских травм и дефицитов

К примеру, девочке в детстве ничего не покупали. И вот она встречает мужчину, делающего ей подарок. И она думает: Боже, это счастье всей моей жизни! И просто закрывает глаза на все его недостатки.

Бессознательное следование родительскому сценарию

Например, если в детстве девочка видела только ругательства, конфликты, разборки, крики, то человек, с которым у нее потенциально могут сложиться гармоничные отношения, то есть спокойный и адекватный, будет для нее просто непонятным. Она не понимает и не знает, как себя вести с таким мужчиной, поэтому избегает таких отношений. В ее понимании такой мужчина странный или занудный.

Сильный страх одиночества

Оставаясь наедине с собой, женщина начинает ощущать внутри пустоту, которую ей сложно вынести. И для того чтобы не контактировать с этим неприятным чувством, она идет в отношения с кем-либо.