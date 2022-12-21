Простой способ согреться зимой: как сделать обогреватель своими руками

Как сделать дома обогреватель

Для этого вам понадобятся:

2 цветочных горшка, один меньше другого;

Глиняная тарелка;

несколько небольших свечей;

негорючая подложка типа терракотовой плиты;

Гайки, болты, стержень и шайбы;

Режущий предмет для проделывания отверстий.

Этот метод заключается в том, что один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы.

Благодаря этим элементам вы сможете ставить емкости по высоте и таким образом сделать сложное нагревательное устройство. Для этого с помощью дрели просверлите центр горшка и вставьте стебель.

Затем возьмите шайбы и гайки, чтобы удерживать стержень с каждой стороны горшка. После этого поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте. Наконец, поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.

Эта тарелка будет опорой для вашего устройства.. Теперь, когда тяжелая работа сделана, отложите обогреватель, поставьте свечи на тарелку и наслаждайтесь самодельным обогревателем.

Обратите внимание, что лучше выбирать свечи из пчелиного воска или соевого , так как они выделяют в воздух меньше загрязняющих веществ.

Во избежание риска возгорания необходимо следить за этим самодельным обогревателем до тех пор, пока огонь не погаснет.