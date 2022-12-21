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Простой способ согреться зимой: как сделать обогреватель своими руками

Как сделать дома обогреватель (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В результате массовых ракетных обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Украины люди сталкиваются с холодом в домах и квартирах.

Как сделать самостоятельно отопительный прибор рассказали в издании Sante Plus.

Как сделать дома обогреватель

Для этого вам понадобятся:

  • 2 цветочных горшка, один меньше другого;
  • Глиняная тарелка;
  • несколько небольших свечей;
  • негорючая подложка типа терракотовой плиты;
  • Гайки, болты, стержень и шайбы;
  • Режущий предмет для проделывания отверстий.

Этот метод заключается в том, что один горшок вставляется в другой, а затем фиксируется с помощью болта, гайки и шайбы.

Благодаря этим элементам вы сможете ставить емкости по высоте и таким образом сделать сложное нагревательное устройство. Для этого с помощью дрели просверлите центр горшка и вставьте стебель.

Затем возьмите шайбы и гайки, чтобы удерживать стержень с каждой стороны горшка. После этого поместите шайбу и гайку в центр стержня, чтобы удерживать на нем маленький горшок, и снова используйте гайку и шайбу, чтобы удерживать его на месте. Наконец, поместите последнюю гайку и последнюю шайбу на верхний уровень стержня, чтобы удерживать глиняную пластину.

Эта тарелка будет опорой для вашего устройства.. Теперь, когда тяжелая работа сделана, отложите обогреватель, поставьте свечи на тарелку и наслаждайтесь самодельным обогревателем.

Обратите внимание, что лучше выбирать свечи из пчелиного воска или соевого , так как они выделяют в воздух меньше загрязняющих веществ.

Во избежание риска возгорания необходимо следить за этим самодельным обогревателем до тех пор, пока огонь не погаснет.

Читайте также, как сделать простую свечку, которая будет гореть 10-12 часов.

А еще рассказывали о том, как сделать самые простые обогреватели своими руками.

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