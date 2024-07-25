Простой напиток из двух ингредиентов поможет сжечь калории во время сна

Сбалансированное питание является краеугольным камнем крепкого здоровья, а поддержание здорового кишечника имеет первостепенное значение для усвоения жизненно важных питательных веществ. Хорошие новости заключаются в том, что есть напиток, который поможет вам худеть, даже когда вы будете спать.

Как его приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Best Natural Recipes.

Какой напиток нужно пить для сжигания калорий

На опубликованном видео рассказали о преимуществах напитка, состоящего из двух ингредиентов - моркови и лимона.

Морковь, содержащая незаменимые питательные вещества, является не только источником витаминов и низкокалорийным продуктом, но и имеет медленную скорость пищеварения, что помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.

Лимоны известны своими свойствами ускорять метаболизм и улучшать пищеварение.

Как приготовить напиток

Вам понадобится морковь среднего размера, очистите ее и нарежьте ломтиками.

Возьмите лимон и очистите его от шкурки и нарежьте. Поместите ингредиенты в блендер и измельчите, добавьте 250 мл воды. Напиток готов!

Морковь переваривается и усваивается медленно, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Этот овощ также имеет низкую калорийность, но большой объем делает его сытной пищей, которая может помочь уменьшить общее потребление калорий.

Несмотря на низкую калорийность, морковь богата основными питательными веществами, такими как витамины, минералы и антиоксиданты.

Лимон является ключевым ингредиентом во многих рецептах для детоксикации и похудения. Он низкокалорийный, ускоряет метаболизм, улучшает гидратацию, улучшает пищеварение, способствует детоксикации, балансирует рН и многое другое.

Эксперты советуют для максимальной пользы выпить одну чашку сока утром натощак и другую перед сном.