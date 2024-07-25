Простий напій із двох інгредієнтів допоможе спалити калорії під час сну

Збалансоване харчування є наріжним каменем міцного здоров’я, а підтримка здорового кишечника має першорядне значення для засвоєння життєво важливих поживних речовин. Гарні новини полягають у тому, що є напій який допоможе вам худнути, навіть коли ви будете спати.

Як його приготувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Best Natural Recipes.

Який напій треба пити для спалювання калорій

На опублікованому відео розказали про переваги напою, який складається з двох інгредієнтів - моркви та лимону.

Морква, у якій містяться незамінні поживні речовини, є не тільки джерелом вітамінів та низькокалорійним продуктом, але й має повільну швидкість травлення, що допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.

Лимони відомі своїми властивостями прискорювати метаболізм і покращувати травлення.

Як приготувати напій

Вам знадобиться морква середнього розміру, очистіть її і наріжте скибочками.

Також візьміть лимон та очистіть його від шкурки та наріжте. Помістіть інгредієнти у блендер і подрібніть, додайте 250 мл води. Напій готовий!

Морква перетравлюється і засвоюється повільно, допомагаючи підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Цей овоч також має низьку калорійність, але великий об’єм, що робить його ситною їжею, яка може допомогти зменшити загальне споживання калорій.

Незважаючи на низьку калорійність, морква багата основними поживними речовинами, такими як вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Лимон є ключовим інгредієнтом у багатьох рецептах для детоксикації та схуднення. Він низькокалорійний, прискорює метаболізм, покращує гідратацію, покращує травлення, сприяє детоксикації, балансує рН і багато іншого.

Експерти радять для максимальної користі випити одну чашку соку вранці натщесерце та другу перед сном.