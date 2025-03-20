Эксперт по долголетию назвал алкоголь, который "продлевает жизнь"

Эксперт по долголетию назвал удивительный напиток, который, по его словам, может увеличить вашу жизнь на годы. Вы будете удивлены, ведь это алкоголь.

О каком именно напитке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.

Что советует пить эксперт по долголетию

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер сделал себе имя, изучая голубые зоны. Это части мира, где люди живут намного дольше и здоровее, чем в среднем, и включают Лома-Линда в Калифорнии, Икарию в Греции, Окинаву в Японии, Сардинию в Италии, Никойю в Коста-Рике.

Дэн обсуждал противоречивую тему, может ли быть вообще полезным алкоголь.

Он сказал, что люди в "голубых зонах" пьют высококачественное красное вино. По его словам, умеренное количество вина может увеличить годы жизни.

Полезно ли для вас вино?

Ученые расходятся во мнениях относительно того, может ли вино быть полезным или нет. Harvard Health говорит, что этот аргумент получил поддержку в 1980-х годах из-за чего-то, известного как "французский парадокс". Это касается мнения, что употребление вина может объяснить относительно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди французов, несмотря на их приверженность к сыру и другой насыщенной, жирной пище.

Это привело к тому, что ученые обнаружили полифенолы - категорию соединений, которые естественно содержатся в растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, травы, специи, чай, темный шоколад и вино, которые работают как антиоксиданты в организме.

Некоторые исследования убедительно свидетельствуют о том, что диеты, богатые полифенолами, могут обеспечивать защиту от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Однако, по словам доктора Кеннета Мукамала, доказательств того, что употребление красного вина, в частности, может помочь избежать болезней сердца, достаточно мало.

Он говорит, что влияние алкоголя на здоровье никогда не проверялось в долгосрочных рандомизированных исследованиях, а исследования, которые показывают, что люди, употребляющие умеренные количества алкоголя, имеют более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, являются лишь наблюдениями и не доказывают причинно-следственных связей.

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