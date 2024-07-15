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Проще не бывает! Что такое "японский кондиционер", который быстро вас спасет от "адской" жары

Понедельник 15 июля 2024 10:53
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Проще не бывает! Что такое "японский кондиционер", который быстро вас спасет от "адской" жары Фото: Как преодолеть жару (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жара в Украине продолжается, иногда температура воздуха достигает +40 градусов. С отключениями света не все люди имеют доступ к кондиционерам и вентиляторам, которыми можно охладиться. Но выход есть - это так называемый "японский кондиционер".

Как быстро и просто его сделать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что такое "японский кондиционер"

"Японский кондиционер" или "антишарф" - это простой способ справиться с летней жарой. Для этого вам понадобится только косынка, которую нужно смочить в холодной воде и завязать на шее.

Влажная ткань поглощает тепло из вашего тела, улетучивая влагу и снижая температуру тела. Этот метод помогает охладиться в жаркую погоду, а также восстановиться после тренировки.

Также японский кондиционер можно применить, охлаждая напитки в бутылке. Например, вместо платка можно взять полотенце или даже туалетную бумагу, однако время охлаждения может увеличиться, и может потребоваться несколько повторений, чтобы добиться желаемого результата.

Проще не бывает! Что такое &quot;японский кондиционер&quot;, который быстро вас спасет от &quot;адской&quot; жарыЯпонский кондиционер поможет в жару (фото: freepik.com)

Кстати, такой способ советует и доктор Евгений Комаровский. Он объяснил, что на шее есть большие сосуды. Поэтому благодаря влажному шарфу или платку можно облегчить свое состояние, предотвратить перегрев.

"Человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально ощущает облегчение", - утверждает врач.

Читайте также, что диетолог рассказала, как украинцам пережить "адскую" погоду.

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В материале использованы данные с сайтов "Советница", Oboz.ua, BBC.

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