Июльская жара: как охладить жилье и себя без кондиционера

При отключениях электроэнергии - а то и просто при отсутствии охлаждающего прибора - спрятаться от жары невозможно даже в доме. Но есть способы, которые помогут охладить помещение и лучше перенести высокую температуру воздуха.

О том, как охладить помещение и себя без кондиционера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Завесить окна

Когда на улице полыхает жара, солнечные лучи, освещающие комнату, приносят значительное количество тепла. Поэтому советуют держать жалюзи и шторы закрытыми. Эти защитные барьеры энергоэффективны и блокируют солнце, прежде чем свет и тепло попадает в помещение.

Наклеить оконную пленку

Если вы не хотите закрывать вид жалюзи или шторами, затемнить комнату можно оконной пленкой, также блокирующей солнечные лучи. Уменьшая количество тепла, проникающего через окна, пленка помогает повысить энергоэффективность - а помещение будет нагреваться чуть меньше.

Открывать окна утром или вечером

Советуют держать окна закрытыми днем, когда воздух самый жаркий - особенно, если окна выходят только на одну сторону дома. Но когда температура на улице ниже, чем в помещении, можно открыть окна и создать прохладный ветерок в помещении.

В то же время открытие окон на противоположных сторонах дома может создать перекрестные ветры - сквозняки - которые также помогут быстрее охладить дом.

Носить одежду из льна или хлопка

Одежда из некоторых тканей - таких как хлопок или лен - меньше нагревается и способствует лучшей циркуляции воздуха. Так что такие вещи будут уменьшать риск теплового удара и улучшать комфорт.

Развесить влажные полотенца

Легкий ветерок и что-нибудь холодное может помочь охладить комнату. Вы можете попробовать несколько стратегий: повесить холодную влажную простыню у вентилятора; поставить перед прибором большую миску с водой или ведро с кубиками льда; или развесить по комнате влажные полотенца.

Не использовать духовку или плиту в жару

Разнообразьте свою кулинарную рутину, дав духовке и плите отдохнуть. Вместо этого попробуйте готовить на гриле на свежем воздухе или выбирайте блюда, не требующие разогрева.

Холодные салаты, овощи и фруктовые - хорошие варианты в жару. Также в самую жаркую часть дня советуют избегать длительного использования других приборов, выделяющих тепло, таких как тостеры или сушилки.

Принимать прохладный душ или ванну

Прием прохладного душа или ванны помогает охладиться, снижая температуру тела - и просто смыть пот от жары. Однако не следует использовать ледяную воду - резкое изменение температур лишь вызовет у организма стресс.

Для дополнительной прохлады попробуйте мятное мыло. Ментол, содержащийся в мятном масле, активирует рецепторы мозга, сообщающие вашему телу о том, что вы едите или чувствуете холод.

Использовать прохладные салфетки на запястье

Для того чтобы охладиться без душа, советуют положить прохладные тряпки на запястья, чтобы охладить тело. Эти пульсовые точки - участки, где кровеносные сосуды расположены близко к коже, поэтому это помогает быстрее почувствовать прохладу.

Установить энергоэффективные лампочки

Лампы накаливания генерируют более высокую температуру, чем светодиодные лампочки. Для начала можно приобрести несколько, а затем постепенно заменять лампы в доме.