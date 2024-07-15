Простіше не буває! Що таке "японський кондиціонер", який швидко вас врятує від "пекельної" спеки

Спека в Україні продовжується, подекуди температура повітря досягає +40 градусів. З відключеннями світла не всі люди мають доступ до кондиціонерів та вентиляторів, якими можна охолодитися. Але вихід є - це так званий "японський кондиціонер".

Як швидко та просто його зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що таке "японський кондиціонер"

"Японський кондиціонер" або "антишарф" - це простий спосіб впоратися з літньою спекою. Для цього вам знадобиться лише хустка, яку треба змочити в холодній воді і зав'язати на шиї.

Волога тканина поглинає тепло з вашого тіла, випаровуючи вологу і знижуючи температуру тіла. Цей метод допомагає охолодитися при спекотній погоді, а також відновитися після тренування.

Також "японський кондиціонер" можна застосувати, охолоджуючи напої в пляшці. Наприклад, замість хустки можна взяти рушник або навіть туалетний папір, однак час охолодження може збільшитися, і може знадобитися кілька повторень, щоб досягти бажаного результату.

Японський кондиціонер допоможе у спеку (фото: freepik.com)

До речі, такий спосіб радить і доктор Євген Комаровський. Він пояснив, що на шиї є великі судини. Тому завдяки вологому шарфу чи хустині можна полегшити свій стан, запобігти перегріву.

"Людина у спеку, маючи вологий шарфик на шиї, реально відчуває полегшення", - стверджує лікар.