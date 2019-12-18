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У штабі розповіли подробиці загибелі військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 11:34
У штабі розповіли подробиці загибелі військового на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Боєць 28 ОМБр загинув внаслідок обстрілу

У вівторок, 17 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Василь Лісіцин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, старший солдат Лісіцин загинув вчора близько 19-ї години в результаті ворожого обстрілу. Військовослужбовець зазнав несумісних з життям поранень.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами", - додали у відомстві.

У штабі розповіли подробиці загибелі військового на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Загалом минулої доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Окупанти били з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що з початку грудня російські збройні формування на Донбасі понесли понад 40 втрат. У штабі розповіли, що 22 бойовиків було ліквідовано, ще 22 російських найманців - санітарні втрати.

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