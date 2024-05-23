6 простых способов обновить свой гардероб, ничего не покупая

Перед началом каждого сезона хочется что-нибудь новое и свежее в своем гардеробе. Однако кошелек подсказывает, что сейчас не до лишних трат. Не стоит отчаиваться, потому что есть несколько интересных приемов, которые помогут обновить гардероб и при этом вам не нужно будет делать покупки.

Какие уловки позволят вам обновить гардероб до летнего сезона без покупок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ukr.Media.

Яркие акценты

К базовым вещам можно добавить яркие аксессуары и это сделает ваш образ более выразительным и незабываемым. Например, яркие туфли, босоножки, сумку, пиджак, шарф или платок, ремень, украшения - все это в сочетании с обычным нарядом будет выглядеть совсем по-иному.

Новая жизнь старым вещам

Не спешите выбрасывать любимые вещи, которые вам уже немного приелись. Добавьте немного фантазии и превратите их в что-то новое и оригинальное. Аппликация, вышивка, бисер, кружево, акриловые краски - все, что вам нравится. Второй вариант - перешить. Это не только увеличит жизненный цикл вашей одежды, но подарит уникальный стиль.

Основа гардероба

Вам необходимо иметь базовый гардероб, который вы сможете легко комбинировать с различными аксессуарами и создавать разнообразные образы. Это существенно экономит время и деньги, потому что базовые вещи долго остаются актуальными.

Купите то, что можно носить сейчас

Отложите идею покупки вещей на "потом", особенно если они зависят от изменения вашей фигуры. Лучше потратить деньги на то, что вы можете носить сейчас, чтобы выглядеть стильно и уверенно.

Не стоит ждать, пока вы похудеете на 3-5 кг, купите удобные джинсы сейчас.

Dress Crossing

Это новый тренд, завоевавший сердца модников по всему миру. Он состоит в том, чтобы обмениваться ненужными, но качественными вещами среди друзей или сообщества. Так вы избавитесь от лишнего и получите что-то новое для себя. Этот способ не только поможет обновить гардероб, но и провести время в компании единомышленников.

Аксессуары

Не забывайте о магии аксессуаров. Они могут изменить любой наряд. Шелковый платок можно использовать как ремень или связать в сумку. Бусы накрутить на руку вместо браслета. К обычному темному платью добавить яркие украшения - и весь образ изменится.