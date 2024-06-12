Простые советы, которые помогут вам изменить цвет и тему иконок приложений в iOS 18

Как изменить цвета и темы приложений iPhone с помощью iOS 18

Убедитесь, что на вашем iPhone установлена бета-версия iOS 18

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране

Коснитесь "Изменить" в верхнем левом углу

Теперь выберите "Настроить"

Выберите между "Автоматически", "Темный", "Светлый" и "Тонированный"

Вы также можете выбрать между маленькими (по умолчанию) и большими значками приложений

Выбор оттенка позволяет изменить все цвета приложений iPhone на один выбранный

Важно запомнить, что в бета-версии вы можете изменить цвет приложения только для всех приложений, а не для отдельных.

Изменение цвета всех приложений с помощью функции оттенков в iOS 18 применяется как к собственным, так и к приложениям сторонних разработчиков в первой бета-версии.

Вот как выглядит изменение цвета приложений iPhone с темами:

Как настроить изменение цвета приложений (фото: 9to5Mac)

Слева - темная тема, посередине - темная тема с большими значками, а справа - зеленая тема с оттенком:

Как выглядит изменение цвета приложений (фото: 9to5Mac)

При выборе больших значков из меню настроек iOS 18 убирает названия приложений. Если вам нравится идея использования темного и светлого режима в зависимости от времени суток, выберите "Автоматически".