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6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить

Пятница 31 мая 2024 18:30
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6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить Эти функции в iPhone многих раздражают, но их можно легко исправить (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мире смартфонов iPhone является эталоном дизайна и функциональности. Тем не менее, даже этот титан технологий не лишен недостатков. Несмотря на множество функций, которыми гордится iPhone и которые удовлетворяют разнообразные потребности пользователей, некоторые из них известны своими раздражающими особенностями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о раздражающих функциях в iPhone, которые поддаются исправлению.

Автокоррекция

Одной из самых печально известных функций iPhone является автокоррекция. Хотя она предназначена для помощи в правописании и ускорении набора текста, часто она приводит к смешным или неловким ошибкам.

Многие пользователи считают автокоррекцию скорее помехой, чем помощью, особенно когда она изменяет правильно написанные слова на что-то совершенно другое.

Решение

Чтобы смягчить эту проблему, пользователи могут зайти в Настройки, затем "Основные", далее "Клавиатура" и выключить функцию "Автокоррекция". В качестве альтернативы, добавление часто используемых слов в словарь может помочь автокоррекции запомнить предпочтительные слова.

6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить

Скриншот

Разрядка батареи из-за обновления приложений в фоновом режиме

Многие пользователи iPhone заметили, что их батареи быстро разряжаются из-за обновления приложений в фоновом режиме. Хотя эта функция предназначена для поддержания актуальности приложений, она может значительно разряжать батарею.

Решение

Отключение обновления приложений в фоновом режиме может сэкономить заряд батареи. Перейдите в Настройки, затем "Основные", далее "Обновление контента" и либо полностью выключите эту функцию, либо выберите конкретные приложения для обновления.

6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить

Скриншот

Постоянные уведомления

Постоянный поток уведомлений может быть подавляющим и мешающим. Financial Times отмечает, что средний пользователь получает более 50 уведомлений в день, что приводит к отвлечению и снижению производительности.

Решение

Управление уведомлениями является ключевым моментом. Перейдите в Настройки, затем "Уведомления" и настройте параметры уведомлений для каждого приложения. Пользователи могут отключить уведомления для менее важных приложений или выбрать их тихое получение.

6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить

Скриншот

Беспорядок из приложений на домашнем экране

Домашний экран iPhone может быстро загромождаться приложениями, что затрудняет поиск нужного. В отличие от некоторых других операционных систем, iOS изначально не поддерживала виджеты или ящик приложений, что усугубляло эту проблему.

Решение

В iOS 14 была введена Библиотека приложений, которая автоматически организует приложения по категориям. Чтобы получить доступ к ней, проведите пальцем влево, пройдя все домашние экраны. Пользователи также могут удалить приложения с такого экрана, не удаляя их самих, а удерживая значок приложения и выбрав "Удалить с домашнего экрана".

Перегрузка хранилища фотографий

Фотографии и видео высокого разрешения могут быстро занять много места на iPhone, что приводит к постоянным предупреждениям о нехватке хранилища.

Решение

Используйте iCloud Photos, перейдя в Настройки, затем "Фото" и включив "iCloud Photos". Это позволит хранить фотографии в облаке, освобождая местное хранилище. В качестве альтернативы, сторонние приложения, такие как Google Photos, могут предложить дополнительные решения для хранения.

6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить6 раздражающих функций в iPhone, которые с легкостью можно исправить

Скриншот

Камера на Pro‑моделях снимает с низким разрешением

В iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появились сверхширокоугольные камеры, способные снимать макрофото. Вместе с новым режимом добавили и функцию "Автомакро". Она позволяет камере автоматически переключаться в режим макросъемки, когда пользователь пытается сфотографировать что‑то с близкого расстояния, где основная камера, скорее всего, не сфокусируется.

Однако на практике эта функция часто вызывает раздражение. Вы наводите камеру на объект, уже подобрали ракурс, а в последний момент она переключает режим на макро, посчитав это наилучшим вариантом. Это приводит к менее качественному снимку по сравнению с обычным режимом, потому что используется другая камера.

Решение

В настройках смартфона перейдите в раздел "Камера" и переведите переключатель у пункта "Автомакро" в неактивное положение. Это не отключит саму макросъемку: когда режим будет доступен, вы увидите иконку в виде цветка. Но пока вы на неё не нажмёте, режим не включится и не испортит кадр.

Эта настройка, как и сама функция автомакро, присутствует только на Pro‑моделях, начиная с поколения iPhone 13.

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При подготовке материала использовались следующие источники: The Verge, MacRumors.

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