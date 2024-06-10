Apple официально представила iOS 18: какие новые функции появились

На WWDC 2024 Apple анонсировала новую операционную систему для iPhone - iOS 18. Она привносит множество новшеств, делающих работу с iPhone еще более удобной, персонализированной и функциональной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал Apple в YouTube.

Какие новые функции представлены в iOS 18

Свобода на рабочем столе: теперь иконки приложений можно размещать где угодно, не ограничиваясь сеткой.

Цвет под настроение: иконки приложений подстраиваются под цветовую гамму обоев, создавая гармоничный интерфейс.

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Центр управления под контролем: обновленный Центр управления стал более функциональным и кастомизируемым, напоминая Android.

Быстрый доступ: на экране блокировки теперь можно разместить избранные приложения для мгновенного доступа.

iMessage на новом уровне: общение в iMessage стало еще более многогранным. Добавлены реакции эмодзи, форматирование текста, возможность ставить сообщения на таймер.

Скрытые приложения: не хотите, чтобы кто-то рылся в ваших секретах? Спрячьте приложения от посторонних глаз.

Перевод в один клик: функция мгновенного перевода денег с iPhone на iPhone - просто поднесите два смартфона друг к другу.

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Игровой режим без задержек: геймеры оценят новый режим, который оптимизирует работу устройства для игр, сворачивая фоновые процессы, снижая задержку контроллера и беспроводных наушников.

Галерея в новом свете: обновленная Галерея с лентой снимков, "умными" коллекциями и множеством фильтров поможет вам легко найти нужные фото и видео.

iOS 18 - это не просто обновление, это шаг вперед в мобильных операционных системах. Она дарит больше свободы, персонализации, функциональности и возможностей.