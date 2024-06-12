Прості поради, які допоможуть вам змінити колір та тему іконок додатків в iOS 18

Як змінити кольори та теми додатків iPhone за допомогою iOS 18

Переконайтеся, що на вашому iPhone встановлена бета-версія iOS 18

На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область

Торкніться "Змінити" у верхньому лівому куті

Тепер виберіть "Налаштувати"

Виберіть між "Автоматично", "Темний", "Світлий" та "Тонований"

Ви також можете вибрати між маленькими (за замовчуванням) та великими піктограмами додатків

Вибір відтінку дозволяє змінити всі кольори додатків iPhone на один вибраний

Важливо запам'ятати, що в бета-версії можна змінити колір додатка тільки для всіх додатків, а не для окремих.

Зміна кольору всіх застосунків за допомогою функції відтінків у iOS 18 застосовується як до власних, так і до додатків сторонніх розробників у першій бета-версії.

Ось як виглядає зміна кольору додатків iPhone з темами:

Як налаштувати зміну кольору додатків (фото: 9to5Mac)

Ліворуч - темна тема, посередині - темна тема з великими значками, а праворуч - зелена тема з відтінком:

Як виглядає зміна кольору додатків (фото: 9to5Mac)

При виборі великих значків з меню налаштувань iOS 18 прибирає назви додатків. Якщо вам подобається ідея використання темного та світлого режиму в залежності від часу доби, виберіть "Автоматично".