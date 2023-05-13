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Простая привычка может навлечь беду: что категорически нельзя делать с хлебом

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Суббота 13 мая 2023 14:15
Простая привычка может навлечь беду: что категорически нельзя делать с хлебом Что нельзя делать с хлебом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хлеб - это не просто продукт питания. Издавна считается, что хлеб особенно ценен и уважаем. Поэтому к нему относились с уважением и благодарностью, а также соблюдали множество примет и обрядов, связанных с ним.

Что категорически нельзя делать с хлебом - читайте на Styler ниже.

Основные запреты

Хлеб нельзя выбрасывать, также не стоит разрезать новую буханку вечером и сорить крошками.

Под запретом также сметание хлебных крошек со стола рукой. Согласно приметам, это притягивает бедность.

Также, если оставить недоеденные кусочки хлеба на столе, вам ночью могут сниться страшные сны.

К тому же категорически нельзя доедать за кем-то хлеб - это может вызвать зубную боль.

Нельзя также накалывать хлеб на вилку, ведь такое отношение отпугивает счастье. Девушке, которая так поступит, не суждено было найти любимого.

Резать хлеб нужно, когда он лежит на столе, и не меняя при этом ножа - иначе к дому придет нищета.

Что же делать с недоеденным хлебом

Можно отдать его домашним животным или птицам. Также можно подсушить его и сделать сухарики, квас или панировку.

На крайний случай можно вынести его в мешочке и оставить возле мусорного бака. Это будет проявлением щедрости и доброты к тем, кому хлеб может пригодиться.

Главное - не выбрасывать хлеб в мусор или землю. Это будет проявлением неуважения и неблагодарности к тому, кто вырастил зерно и выпек хлеб.

Ранее мы сообщали, откуда на хлебе появляются белые пятна.

Также мы писали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

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