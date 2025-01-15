Бокал вина может спровоцировать опасное для здоровья состояние: все детали

Употребление алкоголя влияет на весь организм, но особенно - на сердечно-сосудистую систему. Одна из самых распространенных проблем, связанных с этим - аритмия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Как алкоголь ускоряет появление аритмии

По словам врача, даже лишний бокал вина может изменить ритм вашего сердца.

Важно понимать, что алкоголь - не просто часть празднований, а фактор риска для сердца. Аритмия может стать сигналом, что пора пересмотреть свои привычки.

Алкоголь напитки приводят к обезвоживанию организма, оказывают токсическое действие и нарушают нервные регуляции. Он действует как диуретик, вымывая из организма жидкость и электролиты (натрий, калий, магний), которые отвечают за стабильный ритм сердца.

Большие дозы алкоголя напрямую повреждают клетки сердечной мышцы, вызывая их слабость и нарушение работы. К тому же влияет на вегетативную нервную систему, которая контролирует ритм сердца, вызывая его сбои.

Существует ли безопасная доза алкоголя

Кардиолог рассказала, даже умеренное употребление алкоголя может стать триггером аритмии, особенно у людей с уже существующими проблемами сердца.

В зоне риска оказываются такие люди:

те, кто пьет много за короткий период (синдром праздничного сердца)

люди с уже имеющимися сердечными болезнями, например, гипертонией или ишемической болезнью сердца

молодые люди, которые занимаются интенсивными тренировками и параллельно употребляют алкоголь

Важно понимать, даже у здоровых людей после большого количества алкоголя может развиться аритмия, это состояние часто возникает на следующий день после застолья.

Тогда как постоянное потребление способствует развитию кардиомиопатии (повреждение сердечной мышцы), что также ведет к аритмиям.

Категорически нельзя игнорировать такие симптомы:

ощущение "перебоев" в работе сердца

учащенное или очень медленное сердцебиение

головокружение или потеря сознания

одышка, боль в груди

Добавим, что злоупотребление алкоголем может вызвать много проблем, связанных с физическим здоровьем: например, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни почек и печени и тому подобное. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки и молочных желез.