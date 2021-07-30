Чаус знайшовся вже в Києві. Він в ізоляторі СБУ
Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже в столиці. Вдень його знайшли у вінницькому селі біля кордону з Молдовою.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
На цей час Чаус знаходиться в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.
Раніше НАБУ опублікувало в Facebook звернення до "неназваних правоохоронців" із закликом передати Чауса детективам.
Зараз, за інформацією видання, спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що викрадений з території Молдови суддя Чаус знайшовся в одному з сіл Вінницької області. Таку інформацію РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.