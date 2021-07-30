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Чаус знайшовся вже в Києві. Він в ізоляторі СБУ

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 19:45
Чаус знайшовся вже в Києві. Він в ізоляторі СБУ Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже в столиці. Вдень його знайшли у вінницькому селі біля кордону з Молдовою.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

На цей час Чаус знаходиться в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.

Раніше НАБУ опублікувало в Facebook звернення до "неназваних правоохоронців" із закликом передати Чауса детективам.

Зараз, за інформацією видання, спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що викрадений з території Молдови суддя Чаус знайшовся в одному з сіл Вінницької області. Таку інформацію РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.

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Київ Служба безпеки України СИЗО Николай Чаус
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