НАБУ показало відео "переслідування" автомобіля з Чаусом

Національне антикорупційне бюро України заявило, що суддя Микола Чаус перебуває в будівлі Служби безпеки України в Києві. Детективи показали відео, як автомобіль СБУ перевозив Чауса з Вінницької області в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

НАБУ стверджує, що співробітники СБУ відмовилися віддати Чауса детективам, після чого відвезли його на вулицю Володимирську, 33 в Києві. Детективи "переслідували" автомобіль з Чаусом до самого управління СБУ в Києві.

"Відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам НАБУ", - заявили в бюро.