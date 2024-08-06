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Просила взять снайпером: Камалия вспомнила, как Залужный отговорил ее вступать в ряды ВСУ

Камалия и Валерий Залужный (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Камалия вспомнила, как бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отговорил ее мобилизоваться в армию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славы Демину.

Известно, что сейчас двоюродная сестра, двоюродный брат и дядя Камалии служат в ВСУ.

Камалия, которая родилась в семье военного, призналась, что также хотела стать частью украинской армии. Говорит, что была бы классной снайперкой.

"Меня остановили дети... Меня даже Залужный отговаривал... Были эмоции, типа: я разорву этих русских! Я очень классный снайпер. Даже говорила: возьмите меня снайпером. Когда я поссорилась с Захуром, у меня было такое, знаешь, типа, возьмите меня снайпером, я ушла...", - рассказала певица.

Со временем, говорит артистка, она поняла, что нужна своим детям и не может их оставить.

"Когда мне сказали, что вот только в такой период ты можешь выезжать из Украины, а мои дети в Лондоне с отцом. А моим детям всего 9, 10 лет. Как они без материнской любви", - сказала знаменитость.

 

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КамалияЗвезды шоу-бизнесаМобилизация в Украине