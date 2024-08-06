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Просила взяти снайпером: Камалія пригадала, як Залужний відмовив її вступати до лав ЗСУ

Камалія і Валерій Залужний (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Камалія пригадала, як колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, відмовив її мобілізуватися до армії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну.

Відомо, що наразі двоюрідна сестра, двоюрідний брат і дядько Камалії служать в ЗСУ.

Камалія, яка народилася у родині військового, зізналась, що також хотіла стати частиною української армії. Каже, що була б класною снайперкою.

"Мене зупинили діти… Мене навіть Залужний відмовляв... Були емоції, типу: я розірву цих руських!.. Я дуже класний снайпер. Навіть казала: візьміть мене снайпером. Коли я посварилася із Захуром, в мене було таке, знаєш, типу, візьміть мене снайпером, я пішла…", - розповіла співачка.

Згодом, говорить артистка, вона зрозуміла, що потрібна своїм дітям і не може їх залишити.

"Коли мені сказали, що от тільки в такий період ти можеш виїжджати з України, а мої діти у Лондоні з батьком. А моїм дітям всього 9, 10 років. Як вони без материнської любові", - сказала знаменитість.

 

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