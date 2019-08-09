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Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців

STYLERВійна    09.08.2019 - 15:57
Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців
Помер учасник АТО Владислав Бунецький (фото: УНІАН)

Владислав Бунецький був учасником добровольчого корпусу "Правий сектор"

Помер один з найстарших учасників війни на Донбасі - 71-річний Владислав Бунецький з позивним "Сивий". Українського воїна не стало у п'ятницю, 9 серпня. Про це повідомив Тарас Хмара, керівник Львівського обласного осередку "Правого сектору".

Владислав народився 3 серпня 1948 року у місті Стрий на Львівщині. А коли йому було всього чотири місяці, родину майбутнього воїна заслали до Сибіру. В Україну ж їм дозволили повернутися лиш 1978-го року.

1982 року став членом Спілки політв’язнів України. Наступного року одружився. Його обраниця мала трьої дітей, а з чоловіком розлучилася, бо той погано до неї ставився. Разом вони були до 2005 року, поки Галина не померла.

Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців

Помер учасник АТО Владислав Бунецький (скрін: facebook.com/tarashammer14)

"Мені скоро 69, та не можу сидіти вдома і дивитись, як проклятий москаль топче мою землю. Мушу продовжувати справу батька", - розповідав Владислав в одному з інтерв'ю.

Батько воїна у 1943-му році вступив у вступив у дивізію СС "Галичина". Військовий говорив, що ще тоді "батько розумів, що Радянський Союз небезпечніший за Німеччину".

Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців

Помер учасник АТО Владислав Бунецький (скрін: facebook.com/tarashammer14)

У 2014-го в соцмережі познайомився з жінкою з Луганщини. Переїхав до неї, одружилися. Попав у полон до бойовиків, з якого Владислава викупила дружина. Вони переїхали у Стрий. Тоді чоловік став добровольцем "Правого сектору".

Владислав Бунецький брав участь в бойових діях на Донбасі у 2016-2018 роках.

Був у полоні бойовиків: помер один з найстарших українських добровольців

Помер учасник АТО Владислав Бунецький (скрін: facebook.com/tarashammer14)

Прощання з українським героєм відбудеться 10 серпня о 14:00 в Церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, яка знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Богдана Хмельницького, 78.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України до оголошення режиму вогню встигли нанести серйозний удар по позиціях бойовиків на Донбасі.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережу злили дані "їхтамнєтов" на Донбасі.

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