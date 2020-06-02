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Пасажирів у метро Києва стає більше: які станції обмежували на вхід

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 12:32
Пасажирів у метро Києва стає більше: які станції обмежували на вхід
Фото: станція метро Житомирська (wikimedia)

Число пасажирів зросло до 675 тисяч пасажирів 1 червня проти 310 тисяч у перший день відкриття

Пасажирів у столичному метрополітені стало ще більше. Станом на ранок 2 червня обмежували на вхід уже три станції.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метро Києва Наталія Макогон.

"675 тисяч пасажирів (у понеділок, - ред.). Так, нарощується пасажиропотік. Були (обмеження, - ред.) по тих станціям, по яких ми в принципі і передбачали - "Академмістечко", "Житомирська" і "Чернігівська". Це означає, що станція працювала на одні або двоє дверей у годину пік", - розповіла вона.

Макогон уточнила, що обмеження на станціях діяли на початку 9 години ранку.

"Закликаємо людей продовжувати дотримуватися усіх обов'язкових заходів: масковий режим і дистанція, не скупчуватися", - додала речник.

Слід зазначити, що у перший день відкриття метро, 25 травня, перевезли 310 тисяч пасажирів. Згодом цифра зросла до 540 тисяч, і тоді у метрополітені підкреслювали, що це - третина від звичайного пасажиропотоку.

Додамо також, що на минулому тижні станції не обмежували на вхід.

Нагадаємо, 1 червня обмежували на вхід для жителів міста станцію метро "Академмістечко".

Як писало РБК-Україна, у Мінінфраструктури анонсували запуск єдиного електронного квитка для метро і ж/д у Києві.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Київметрокарантин
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