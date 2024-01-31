ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прорезывание зубов у детей: стоматолог рассказала, что является нормой, а когда нужно паниковать

Среда 31 января 2024 17:18
UA EN RU
Прорезывание зубов у детей: стоматолог рассказала, что является нормой, а когда нужно паниковать Что родителям нужно знать о прорезывании зубов у детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Период прорезывания молочных зубов у детей одновременно волнующий и сложен как для ребенка, так и для родителей. Дети часто в этот период капризничают, плохо спят и плачут. Важно знать, какие симптомы являются нормой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Svij.doc".

Когда прорезываются зубы у детей

Зачатки молочных зубов формируются у детей еще в период эмбрионального развития, а к моменту, когда они начинают расти и прорезываться, в челюсти ребенка уже готовятся им на замену зачатки постоянных зубов.

Схема прорезывания зубов выглядит примерно следующим образом:

  • 6-8 месяцев - два центральных нижних резца
  • примерно в 8 месяцев появляются и верхние центральные резцы
  • в 8-12 месяцев появляются верхние боковые резцы
  • примерно в то же время (10-12 месяцев) прорезаются нижние боковые резцы
  • в 14-20 месяцев появляются первые жевательные зубки на нижней и верхней челюсти (по одному с каждой стороны - всего 4)
  • в 1,5-2 года прорезаются первые клыки в верхнем и нижнем зубном ряду
  • в возрасте 2-3 лет появляются такие жевательные зубы

Несмотря на указанные сроки, у каждого малыша свой индивидуальный порядок прорезывания зубов.

Каждый ребенок индивидуально реагирует на прорезывание, тем не менее есть характерные симптомы, по которым родители могут понять, что это происходит:

  • сильное слюноотделение
  • покраснение и припухлость десен
  • зуд

Проблемы, которые могут возникнуть при прорезывании постоянных (коренных) зубов:

  • задержка роста - после выпадения молочного зуба постоянный не растет 6 месяцев и дольше
  • патология прикуса - может быть связана с преждевременным прорезыванием постоянных зубов
  • гипердентия - постоянные зубы растут вторым рядом за молочными
  • кариес и его осложнения

Что является нормой

Детский стоматолог Леся Шеренговская рассказала, что является нормой, когда режутся первые зубы у детей.

Врач отметила, что процесс прорезывания зубов абсолютно индивидуален у каждого ребенка. У кого этот процесс сопровождается температурой, а у других с гематомами.

Важно помнить, что гематомы на десне и отек в участке, где растет зуб - норма. В частности, посинение и припухлость пройдут, как только зуб достаточно прорежется.

Нарасти в участке, где прорезается зуб, тоже норма. Это может сопровождаться и гематомой, после прорезывания, которая самостоятельно пройдет.

Раны - тоже норма для такого состояния у детей. Они могут выглядеть как порезы или надкусы.

Стоматолог добавила, что "постоянная шестерка" считается тоже нормой. В частности, если после осмотра - вмешательство врача не нужно, то родителям не нужно волноваться. Ясная со временем уменьшатся и самостоятельно подстроятся.

Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.

Также читайте, какие продукты укрепляют детские зубы.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти лікарі зуби здоровя
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно