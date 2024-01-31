Прорезывание зубов у детей: стоматолог рассказала, что является нормой, а когда нужно паниковать

Период прорезывания молочных зубов у детей одновременно волнующий и сложен как для ребенка, так и для родителей. Дети часто в этот период капризничают, плохо спят и плачут. Важно знать, какие симптомы являются нормой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества " Svij.doc ".

Когда прорезываются зубы у детей

Зачатки молочных зубов формируются у детей еще в период эмбрионального развития, а к моменту, когда они начинают расти и прорезываться, в челюсти ребенка уже готовятся им на замену зачатки постоянных зубов.

Схема прорезывания зубов выглядит примерно следующим образом:

6-8 месяцев - два центральных нижних резца

примерно в 8 месяцев появляются и верхние центральные резцы

в 8-12 месяцев появляются верхние боковые резцы

примерно в то же время (10-12 месяцев) прорезаются нижние боковые резцы

в 14-20 месяцев появляются первые жевательные зубки на нижней и верхней челюсти (по одному с каждой стороны - всего 4)

в 1,5-2 года прорезаются первые клыки в верхнем и нижнем зубном ряду

в возрасте 2-3 лет появляются такие жевательные зубы

Несмотря на указанные сроки, у каждого малыша свой индивидуальный порядок прорезывания зубов.

Каждый ребенок индивидуально реагирует на прорезывание, тем не менее есть характерные симптомы, по которым родители могут понять, что это происходит:

сильное слюноотделение

покраснение и припухлость десен

зуд

Проблемы, которые могут возникнуть при прорезывании постоянных (коренных) зубов:

задержка роста - после выпадения молочного зуба постоянный не растет 6 месяцев и дольше

патология прикуса - может быть связана с преждевременным прорезыванием постоянных зубов

гипердентия - постоянные зубы растут вторым рядом за молочными

кариес и его осложнения

Что является нормой

Детский стоматолог Леся Шеренговская рассказала, что является нормой, когда режутся первые зубы у детей.

Врач отметила, что процесс прорезывания зубов абсолютно индивидуален у каждого ребенка. У кого этот процесс сопровождается температурой, а у других с гематомами.

Важно помнить, что гематомы на десне и отек в участке, где растет зуб - норма. В частности, посинение и припухлость пройдут, как только зуб достаточно прорежется.

Нарасти в участке, где прорезается зуб, тоже норма. Это может сопровождаться и гематомой, после прорезывания, которая самостоятельно пройдет.

Раны - тоже норма для такого состояния у детей. Они могут выглядеть как порезы или надкусы.

Стоматолог добавила, что "постоянная шестерка" считается тоже нормой. В частности, если после осмотра - вмешательство врача не нужно, то родителям не нужно волноваться. Ясная со временем уменьшатся и самостоятельно подстроятся.