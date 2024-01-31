Прорізування зубів у дітей: стоматолог розповіла, що є нормою, а коли треба панікувати

Період прорізування молочних зубів у дітей одночасно хвилюючий і складний як для дитини, так і для батьків. Діти часто в це період вередують, погано сплять та плачуть. Важливо знати, які симптоми є нормою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти " Svij.doc ".

Коли прорізуються зуби у дітей

Зачатки молочних зубів формуються у дітей ще в період ембріонального розвитку, а на момент, коли вони починають рости і прорізуватися, в щелепи дитини вже готуються їм на заміну зачатки постійних зубів.

Схема прорізування зубів виглядає приблизно наступним чином:

6-8 місяців - два центральних нижніх різця

приблизно в 8 місяців з’являються і верхні центральні різці

в 8-12 місяців з’являються верхні бічні різці

приблизно в той же час (10-12 місяців) прорізуються нижні бічні різці

у 14-20 місяців з’являються перші жувальні зубки на нижній і верхній щелепі (по одному з кожного боку - всього 4)

у 1,5-2 роки прорізуються перші ікла в верхньому і нижньому зубному ряду

у віці 2-3 років з’являються такі жувальні зуби

Попри зазначені терміни у кожного малюка свій індивідуальний порядок прорізування зубів.

Кожна дитина індивідуально реагує на прорізування, тим не менш, є характерні симптоми, за якими батьки можуть зрозуміти, що це відбувається:

сильне слиновиділення

почервоніння і припухлість ясен

свербіж

Проблеми, які можуть виникнути при прорізуванні постійних (корінних) зубів:

затримка росту - після випадання молочного зуба постійний не росте 6 місяців і довше

патологія прикусу - може бути пов’язана з передчасним прорізуванням постійних зубів

гіпердентія - постійні зуби ростуть другим рядом за молочними

карієс і його ускладнення

Що є нормою

Дитячий стоматолог Леся Шеренговська розповіла, що є нормою, коли ріжуться перші зуби у дітей.

Лікар зазначила, що процес прорізування зубів абсолютно індивідуальний в кожної дитини. В когось цей процес супроводжується температурою, а в інших з гематомами.

Важливо пам'ятати, що гематоми на яснах і набряк в ділянці, де росте зуб - норма. Зокрема, посиніння та припухлість згодом пройдуть, як тільки зуб достатньо проріжеться.

Нарости в ділянці, де прорізується зуб, теж норма. Це може супроводжуватись і гематомою, після прорізування, яка самостійно пройде.

Рани - теж норма для такого стану у дітей. Вони можуть виглядати як порізи чи надкушування.

Стоматолог додала, що "постійна шістка" вважається теж нормою. Зокрема, якщо після огляду - втручання лікаря не потрібно, то батькам не потрібно хвилюватись. Ясна з часом зменшаться та самостійно підлаштуються.