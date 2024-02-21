"Прорывали блокаду границы". Волонтеры Притулы не могли выехать с Польши из-за протестов фермеров

Что известно об инциденте

"Вечером прорывали с Притулой блокаду границы со стороны Польши: трасса из Варшавы на Жешув перекрыта в нескольких местах, объезжать надо через малые села, никаких знаков, конечно же, нет. Из КПП свободно пускали только на Краковце и Шегинях. По всем направлениям тракторы, на мостах - рольники (фермеры на польском - Ред.) радостно прыгают от ощущения безнаказанности", - пишет Костецкий.

Он добавляет, что "полезные идиоты машут польскими флагами и радуются как дети, которые не дали украинцам завезти/заехать". Также Костецкий отметил, что говорил с двумя полицейскими, но никакой реакции от них не дождался, те только разводят руками. Они говорят, что у них нет полномочий.

"Больше всего, конечно, разочаровывает реакция польских властей на эти очевидно проплаченные Москвой "движи". А точнее ее отсутствие", - говорит волонтер.

Костецкий отмечает, что украинцы благодарны полякам за многие вещи, которые они сделали в начале вторжения. Но это все может быть перечеркнуто тем позором, которым себя покрывают и старая, и новая польская власть.

"Можно дальше играть в обезьянки, которые ничего не видят, не слышат и не говорят, а можно брать на себя ответственность и принимать взрослые решения. Бог все видит и история все запомнит. Думайте, как вы хотите войти в историю этой войны: как стратегический партнер героической Украины или как низменный сосед, который в самый критический момент выбивает стул из-под ног", - говорит Костецкий.

Добавим, что волонтер не уточнил, когда им удалось пересечь границу с Украиной и сколько времени это заняло.

Из-за протестов польских фермеров украинские волонтеры не могут быстро пересекать границу (фото: Facebook/Maksym Kostetskyi)

Отметим также, что, несмотря на блокаду, милитарную и гуманитарную помощь беспрепятственно пропускают через границу. Это подтверждают в Посольстве Украины в Польше. Трудности с волонтеркой возникают именно из-за усложненного движения по внутренним трассам в Польше.