"Проривали блокаду кордону". Волонтери Притули не могли виїхати з Польщі через протести фермерів

Що відомо про інцидент

"Ввечері проривали з Притулою блокаду кордону зі сторони Польщі: траса з Варшави на Жешув перекрита в декількох місцях, обʼїжджати треба через малі села, жодних знаків звісно ж нема. З КПП вільно пускали тільки на Краківці і Шегинях. По всіх напрямках трактори, на мостах - рольніки (фермери польською - Ред.) радісно стрибають від відчуття безкарності", - пише Костецький.

Він додає, що "корисні ідіоти махають польськими прапорами і радіють мов діти, що не дали українцям завезти/заїхати". Також Костецький зазначив, що говорив з двома поліцейськими, але жодної реакції від них не дочекався, ті лише розводять руками. Вони кажуть, що не мають повноважень.

"Найбільше, звісно, розчаровує реакція польської влади на ці очевидно проплачені Москвою двіжі. А точніше її відсутність", - говорить волонтер.

Костецький наголошує, що українці вдячні полякам за багато речей, які вони зробили на початку вторгнення. Але це все може бути перекреслене тією ганьбою, якою себе покривають і стара, і нова польська влада.

"Можна далі грати в мавпочок, які нічого не бачать, не чують і не кажуть, а можна брати на себе відповідальність і ухвалювати дорослі рішення. Бог все бачить і історія все запамʼятає, панове. Думайте, як ви хочете увійти в історію цієї війни: як стратегічний партнер героїчної України чи як ниций сусід, який в найкритичніший момент вибиває стільця з-під ніг", - каже Костецький.

Назначимо, що волонтер не уточнив, коли їм вдалося перетнути кордон з Україною і скільки часу це зайняло.

Через протести польських фермерів українські волонтери не можуть швидко перетинати кордон (фото: Facebook/Maksym Kostetskyi)

Додамо також, що попри блокаду, мілітарну та гуманітарну допомогу безперешкодно пропускають через кордон. Це підтверджують у Посольстві України у Польщі. Труднощі із волонтеркою виникають саме через ускладнений рух по внутрішніх трасах у Польщі.