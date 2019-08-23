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Лежала в полі соняшників: зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою (відео)

STYLERПодії    23.08.2019 - 17:29
Лежала в полі соняшників: зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою (відео)
Зниклу пенсіонерку у Дніпрі знайшли в полі соняшників (колаж: РБК-Україна)

Жінку розшукували родичі протягом майже двох тижнів

Зниклу в Дніпрі ще 9 серпня 81-річну Раїсу Коркиш виявили мертвою посеред поля соняшників 20 серпня. Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Варто відзначити, що літня жінка страждала на розлади пам'яті. У п'ятницю 9 серпня Раїса Іванівна вирушила на дачну ділянку в районі житлового масиву Ігрень. В цей же день жінка перестала відповідати на дзвінки.

Лежала в полі соняшників: зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою (відео)

Раїса Коркиш (фото: dp.informator.ua)

До правоохоронців звернулися сусіди пенсіонерки по садовій ділянці, які розповіли, що жінка зникла з місця проживання. Поліція вийшла на онуку Раїси Коркиш, яка повідомила, що жінка жила сама і останнім часом страждала від склерозу.

81-річну жінку шукали в лікарнях, на вокзалах, на ринках та інших громадських місцях. Але пошуки результатів не давали.

Виявити зниклу пенсіонерку вдалося зовсім випадково. 20 серпня правоохоронці спільно з відділом аеророзвідки полку "Дніпро-1" проводили огляд полів з допомогою дрона. Їх метою було виявити можливі насадження коноплі. Тоді ж вони і помітили тіло, що лежало в полі соняшників.

Також стало відомо, що згідно з висновком медичної експертизи, на тілі жінки не було виявлено слідів насильницької смерті.

Під годину аеророзвідки поліцейські виявили в полі тіло зниклої безвісти жінки

Під годину аеророзвідки #поліцейські виявили в полі тіло зниклої безвісти жінки Згідно з висновками судово-медичної експертизи, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. серпня працівники карного розшуку спільно з відділом аеророзвідки проводили огляд полів за допомогою квадрокоптера з метою виявлення насаджень конопель. На соняшниковому полі в Самарському районі міста Дніпро поліцейські помітили тіло, за зовнішніми прикметами схожа на зниклу безвісти жінку. Деталі https://bit.ly/2PdxI80 Артем Васицький Старчевська Ганна

Опубліковано Поліція Дніпропетровської області П'ятниця, 23 серпня 2019 р.

Зниклу пенсіонерку у Дніпрі знайшли в поле соняшників (відео: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Раніше ми писали, що зниклі між Броварами і Києвом мати і дочка виявилися живими. Правоохоронці інсценували їх викрадення, щоб розкрити вбивство, в якому тепер підозрюють їхнього екс-чоловіка і вітчима.

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