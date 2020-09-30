Російські пропагандисти видали винищувач ЗСУ за свій: фото ганьби

РосЗМІ зганьбилися з українським літаком (фото: Су-2, Вікіпедія)

Російські ЗМІ показали літак ВСУ з українською символікою у своїй новини

Один з головних російських пропагандистських ресурсів РИА Новости жорстко оконфузився з українським літаком-винищувачем Су-27. Вони вирішили проілюструвати новину про нібито перехоплення в небі над Балтійським морем натовських літаків, але обрали не те фото.

В Twitter ресурсу з'явився знімок Су-27 в якості ілюстрації, але у редакторів ресурсу, мабуть, не все гаразд із зором. Вони не помітили тризуб на хвості літака.

"Російський Су-27 перехопив літаки НАТО над Балтійським морем", - підписана новина.

РІА Новини зганьбилися з українським літаком (скрін: twitter.com/rianru)

Пізніше ця ганьба була видалена, але інтернет пам'ятає всі скріни. Помилка російських пропагандистів викликала чималий ажіотаж і стала об'єктом в'їдливих коментарів.

"Українці віджали літак прямо в польоті";

"Мало того - вони його ще й перефарбували в польоті";

"Я так розумію, своє гов*о на фотці соромно показувати";

На фото поруч з українським винищувачем, напевно, ваші російські невидимки?"

Я так розумію, на фото літак НАТО з України".

Раніше ми писали, що в Росії військові спалили власну техніку на навчаннях.