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СБУ викрила харківських прикордонників на сприянні в міграції до РФ

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 14:57
СБУ викрила харківських прикордонників на сприянні в міграції до РФ
Фото: затриманий чоловік (ssu.gov.ua)

Прикордонники допомагали переправляти нелегалів в РФ за 500-800 доларів

Співробітники Служби безпеки України в Харківській області блокував механізм переправлення нелегалів в РФ, в якому брали участь прикордонники і митники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, організував цю схему житель Харківської області.

"Він підшукував клієнтів серед жителів Близького Сходу, які нелегально перебували на території України з порушенням права міграційного законодавства і прагнули потрапити до РФ. Перетин українського кордону забезпечували чиновники. За "винагороду" від 500 до 800 доларів організатор нелегальної міграції перевозив "транзитерів" у власному авто, сховавши під товарами та речами", - йдеться в повідомленні.

Також в СБУ повідомили, що зловмисник мав домовленості з працівниками прикордонної служби ФСБ РФ. Він налагодив контрабандне постачання товарів з Росії в Україну, перетинаючи кордон по кілька разів на тиждень.

Його затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час перетинання пункту пропуску "Гоптівка" Харківської митниці. В автомобілі затриманого знайшли нелегала, гроші за "пересилання", а також інші товари.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в столиці силовики затримали африканця, який намагався продати аграріям 200 тис. фальшивих доларів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупівлю шкільних підручників. Місцева влада внесла у видатки бюджету кошти на закупівлю електронних підручників.

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