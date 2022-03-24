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ЗСУ до командирів підбитих у Бердянську кораблів: "затопіть свої кораблі самі"

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Бердянськ, Четвер 24 березня 2022 14:10
ЗСУ до командирів підбитих у Бердянську кораблів: "затопіть свої кораблі самі" Командири підбитих кораблів у Бердянську зрадили Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У порту Бердянська Збройні сили України пошкодили два російські кораблі. Зазначається, що командири цих кораблів - зрадники України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування морської піхоти.

Зокрема, командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС. Повідомляється, що у 2014 році він зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Також його товариш капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

Окрім того, на "Саратові" виникла пожежа, здетонував БК, а на "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

"Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, у 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ до командирів підбитих у Бердянську кораблів: &quot;затопіть свої кораблі самі&quot;ЗСУ до командирів підбитих у Бердянську кораблів: &quot;затопіть свої кораблі самі&quot;ЗСУ до командирів підбитих у Бердянську кораблів: &quot;затопіть свої кораблі самі&quot;Командири підбитих кораблів у Бердянську зрадили Україну (facebook.com/kmp.vmsu.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Бердянську в порту знищено російський великий десантний корабель.

Також ми писали, що до Бердянська прибув російський десантний корабель.

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