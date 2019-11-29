Пронизливий холод: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 30 листопада, знову погіршиться і в більшості областей очікується сильний поривчастий вітер, ожеледиця, місцями можливий мокрий сніг. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко розповіла, що останній день листопада принесе в Україну дощ, мокрий сніг, сильні тумани і холодний поривчастий вітер.

"Листопад в Україні закінчиться дощем у східних областях, мокрим снігом в західній частині (ожеледиця), всюдисущими туманами з мрякою плюс посилення вітру. Вітер переформується з сьогоднішнього південно-східного в завтрашній північно-західний, пориви будуть сильними. І це буде натяком на майбутнє похолодання", - написала синоптик.

Вона попередила, що температура повітря почне знижуватися, і сильний вітер буде тільки посилювати це відчуття.

"Пониження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей, де сьогодні порівняно тепло, а в суботу максимальна температура повітря не перевищить +1 +4 градуси. На Півночі та в більшості центральних областей очікується пронизуюча холодом погода – так як +2 +5 градусів, ще й сильний вітер. На Сході і в Дніпрі очікується +3 +8 градусів, у південній частині +5 +10, у Криму до +12 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди

У Києві 30 листопада можливий невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря почне стрімко знижуватися.

"У Києві 30 листопада істотні опади – навряд чи, хіба що у другій половині дня або ввечері можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Відповідно, будьте особливо обережні на дорогах і тротуарах. Вітер північно-західний, поривчастий. Температура повітря у Києві вночі і вдень буде приблизно однаковою, +1 +4 градуси. У суботу ввечері вона знизитися до 0 -1 морозу", - попередила синоптик і розповіла, що грудень почнеться з похолодання.

"Грудень в столиці почнеться з холодної погоди, в неділю похолодає до -2 -4 градусів, однак істотних опадів не очікується", - резюмувала Діденко.