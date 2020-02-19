Проморгали 11 небезпечних для Землі астероїдів: штучний інтелект приголомшив вчених

Астероїди летять до Землі (Ілюстративне фото: greatlakesledger.com)

Нові астероїди вдалося виявити завдяки ШІ NASA

Астероїди великого розміру діаметром понад 100 метрів наближаються до Землі і є потенційно небезпечними об'єктами для нашої планети. Йдеться про понад десять космічних тіл, які вчені примудрилися не помітити - брили "розгледів" штучний інтелект, створений спеціально для дослідження космосу та виявлення загрози.

Ці невідомі раніше астероїди великого розміру можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони матимуть безпосередній вплив на Землю. Про це пише американське видання New York Post із посиланням на наукову статтю, опубліковану в Astronomy & Astrophysics.

Важливо зазначити, що "комп'ютерному мозку" було доручено виявляти об'єкти, які, ймовірно, знаходяться на відстані приблизно 7 564 000 киллиметров від нашої планети.

Таким чином, створений дослідниками з Нідерландів ШІ зміг "зазирнути" в майбутнє на 10 тисяч років і дав вельми несподівані результати: виявлені не тільки додаткові потенційно небезпечні об'єкти, але і в досить великій кількості. У загальній складності 11 астероїдів, яких не було в списку потенційно небезпечних об'єктів NASA, були названі такими.

У подальшому дослідники сподіваються відточити свою техніку, щоб мати можливість передбачати появу небезпечних "літунів" із ще більшою точністю.

"Тепер ми знаємо, що наш метод працює, але ми, безумовно, хотіли б заглибитися в дослідження з кращою нейронною мережею і з великою кількістю вхідних даних", - пояснив член дослідницької групи Portegies Zwart і додав, що складність полягає в тому, що невеликі збої в розрахунках орбіти можуть призвести до серйозних змін у висновках

У Сонячній системі є безліч космічних каменів, більшість з яких ніколи не будуть становити загрозу для Землі, але дуже маленький відсоток з них дійсно наблизяться до нашої планети.

Як зазначається в публікації, в якийсь момент в майбутньому Земля неминуче зіткнеться з небезпечним астероїдом, і виявлення об'єктів, що становлять загрозу, є дуже серйозною проблемою.