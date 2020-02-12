Пролітаючи над Ісландією: пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака

Північне сяйво над Ісландією постало у всій красі перед пасажирами літака, які летіли до Великобританії. Фотографу Россу Мартіну вдалося сфотографувати світлове шоу під час польоту, яке часто буває складно передбачити або визначити.

38-річний чоловік розповів, що весь літак був у захваті від різнокольорових вогнів, які "танцювали навколо літака" під час його польоту додому.

Північне сяйво (фото: South West News Service)

Капітан повітряного судна навіть зробив ще одне коло, щоб се пасажири могли побачити яскраве сяйво після зльоту зі столиці Ісландії - Рейк'явіка.

Північне сяйво (фото: South West News Service)

Фотограф, який був у п'ятиденный відпустці в Ісландії разом з п'ятьма друзями, розповів, що вже бачив північне сяйво під час відпочинку, але це "ідеальний спосіб, щоб закінчити відпустку".

Північне сяйво (фото: South West News Service)

"П'ятеро з нас полетіли туди в пошуках північного сяйва і огляду визначних пам'яток по всій країні", - зазначив фотограф.

Він також розповів, що, коли літак піднявся в небо, він не міг собі навіть уявити, що вони побачать таке. Коли фотограф дістав камеру і почав знімати, то інші пасажири літака звернули на це уваги, і самі побачили північне сяйво.

Росс також попросив стюардесу, щоб вона приглушила світло на борту літака, і вона це зробила.