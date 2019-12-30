Прокляття не допомогло: Ані Лорак виступила в Кремлі після патріотичного вірша мачухи

Популярна українська співачка Ані Лорак виступила в Кремлі після того, як її мачуха поетеса Сільвія Заєць прокляла Москви у своєму вірші, який опублікувала на своїй сторінці в Facebook

Жінка присвятила вірш Героям Майдану й річниці Голодомору. В коментарі до вірша вона зазначила, що це біль її серця.

Але цей вірш ніяк не позначився на Ані Лорак, яка проживає в даний час в Росії. Вона виступила на церемонії вручення музичної премії "Золотий грамофон", яка пройшла в Кремлівському палаці.

При цьому Ані Лорак була не єдиною українською артисткою, яка заспівала в Кремлі. На цьому заході у концертній програмі також взяли участь Світлана Лобода, Макс Барських та Артур Пирожков (Олександр Рева).

Варто зазначити, що батько Ані Лорак Мирослав Куєк і Сільвія Заєць одружилися у 1998 році. При цьому Заєць в одному зі своїх недавніх постів писала, що вона дуже пишається Кароліною.

Нагадаємо, що Ані Лорак опинилася в центрі скандалу після того, як привела свою 8-річну дочку Софію на мюзикл. Шанувальники співачки обурилися тим, що вона не подбала про тепло своєї дитини і дозволила дівчинці надіти рвані джинси.