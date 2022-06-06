Ось що може статися з організмом, якщо їсти яйця щодня

Що буде, якщо їсти їх щодня

Тривале почуття ситості

Людина буде почуватися більш ситою і енергійною. Одне велике яйце містить близько 70 калорій, 6 г білка, 5 г жиру і 0 г вуглеводів.

Також жовток яйця містить важливі поживні речовини - вітамін B12, вітамін D, холін, які є дуже важливими для повноцінного функціонування організму. Завдяки поєднанню білка та корисного жиру яйця забезпечують тривале почуття ситості.

Покращиться стан волосся

Волосся і шкіра можуть стати здоровішими. Яйця є хорошим джерелом кількох вітамінів групи В: В2, В5, В12. Всі ці поживні речовини виконують кілька функцій в організмі, включаючи здоров’я шкіри та волосся.

Окрім того, яйця багаті на амінокислоти. Наприклад, метіоніном, який допомагає покращити тонус і еластичність шкіри, робить більш міцним волосся, нігті.

Покращиться зір

При частому вживанні яєць може покращитись зір. Яєчні жовтки містять два каротиноїди (лютеїн, зеаксантин), які важливі для здоров’я очей, якісного зору.

Також цей продукт може допомогти знизити ризик поширених вікових захворювань очей.

Зміцніють кістки

Одне яйце містить приблизно 6% від добової потреби організму у вітаміні D. Цей вітамін допомагає регулювати кров’яний тиск, знижує ризик деяких видів раку, забезпечує хороше психічне здоров’я.

Одна з найважливіших функцій вітаміну D - це оздоровлення кісток з допомогою поліпшення засвоєння кальцію в кишечнику.

Здоров'я серця покращиться

Якщо їсти яйця в помірних кількостях, то здоров'я серця суттєво покращиться. Яйця містять багато вітамінів, мінералів і поживних речовин, включаючи калій, фолієву кислоту, що позитивно впливають на функціонування серцевого м’яза.

Експерти кажуть, що вживання до двох яєць щодня пов'язано з поліпшення здоров'я серця.