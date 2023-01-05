За проезд в кольцевой электричке в Киеве можно платить картой: на каких станциях это доступно

Теперь в кольцевой электричке в Киеве можно оплатить проезд с помощью транспортной карты, банковской карты и гаджетов с функцией NFC. В настоящее время нововведения тестируют на нескольких станциях.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в своем Telegram- канале.

Как оплатить проезд картой

"Чтобы воспользоваться транспортной картой, нужно заранее пополнить электронный кошелек", - пишет чиновник. Сделать это можно через терминалы на станциях или в приложении "Киев Цифровой".

Стоимость проезда в Киевской кольцевой электричке отличается от стоимости проезда в другом общественном транспорте Киева и составляет 15 грн. Поэтому следует пополнить кошелек заранее, ведь воспользоваться обычными поездками нельзя.

Для оплаты проезда достаточно приложить карту к турникету или валидатору на станции городской электрички, дождаться зеленого сигнала и списания средств, чтобы продолжить движение.

Чем можно расплатиться:

транспортная карта

банковская карточка

гаджет с функцией NFC

За проезд по кольцевой электричке можно оплатить картой (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На каких станциях действует нововведение

Воспользоваться функцией бесконтактной оплаты можно на станциях: