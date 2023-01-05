За проезд в кольцевой электричке в Киеве можно платить картой: на каких станциях это доступно
Теперь в кольцевой электричке в Киеве можно оплатить проезд с помощью транспортной карты, банковской карты и гаджетов с функцией NFC. В настоящее время нововведения тестируют на нескольких станциях.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в своем Telegram- канале.
Как оплатить проезд картой
"Чтобы воспользоваться транспортной картой, нужно заранее пополнить электронный кошелек", - пишет чиновник. Сделать это можно через терминалы на станциях или в приложении "Киев Цифровой".
Стоимость проезда в Киевской кольцевой электричке отличается от стоимости проезда в другом общественном транспорте Киева и составляет 15 грн. Поэтому следует пополнить кошелек заранее, ведь воспользоваться обычными поездками нельзя.
Для оплаты проезда достаточно приложить карту к турникету или валидатору на станции городской электрички, дождаться зеленого сигнала и списания средств, чтобы продолжить движение.
Чем можно расплатиться:
- транспортная карта
- банковская карточка
- гаджет с функцией NFC
За проезд по кольцевой электричке можно оплатить картой (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
На каких станциях действует нововведение
Воспользоваться функцией бесконтактной оплаты можно на станциях:
- Протасов Яр
- Киев-Демеевский
- Левый Берег
- Левобережная
- Киев-Днепровский
- Русановка
- Троещина
- Троещина-2
- Почайна
- Зенит
- Рубежовский
- Святошино
- Борщаговка
- Киев-Волынский
- Караваевые дачи
- Сырец
- Вышгородская
Ранее мы рассказывали, при каком условии проезд в Киеве может стать бесплатным.
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