Мерц сделал заявление об Украине и мирных переговорах

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сделал заявление об Украине. Он призвал к включению Киева в мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Мерц подчеркнул, что Европейский Союз должен активно поддерживать Украину, привлекая ее к диалогу с Россией с "позиции силы".

По его мнению, важно, чтобы Киев был представлен в обсуждениях, особенно в контексте переговоров между Соединенными Штатами и Россией, в которых Украина не участвует.

Победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, заявил, что Украина должна быть включена в мирные переговоры для достижения справедливого мира.

Мирные переговоры

18 февраля во время переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, но и возможности урегулирования войны в Украине. Однако, пока переговоры еще продолжались, Россия снова выдвинула ультиматумы. В частности, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "членство Украины в НАТО неприемлемо", одновременно утверждая, что "нет препятствий" для вступления Украины в ЕС, поскольку это не является военным блоком.

Кроме того, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать основой для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты очень близки к подписанию мирного документа.

Уиткофф подчеркнул, что в рамках будущего соглашения каждая сторона будет вынуждена идти на уступки, как территориальные, так и экономические.

В то же время, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились объединить свои усилия и выступить с единым посланием к Трампу. Они призвали президента США прекратить ведение сепаратных переговоров с Москвой в обмен на гарантии Европы по безопасности Украины в будущем.

В рамках международной дипломатии, которая активизировалась к третьей годовщине российского вторжения, Стармер и Макрон решили координировать свои усилия, чтобы повлиять на стратегию Трампа, отметив, что глобальная безопасность находится на критическом этапе.