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Прогноз погоди на червень в Україні: синоптики приголомшили новими даними

STYLERЖиття    01.06.2020 - 10:08
Прогноз погоди на червень в Україні: синоптики приголомшили новими даними
Погода в Україні в червні (фото: РБК-Україна)

Синоптики у прогнозі на червень не виключають можливість великої кількості дощів і гроз з градом

Погода в Україні в червні буде теплішою, ніж зазвичай, а от кількість опадів буде в нормі. При цьому в перший місяць літа буде більше, ніж у травні, гроз зі шквалами, сильними дощами й зливами. Такий прогноз на перший місяць літа дав Український гідрометцентр, а от інші синоптики і метеорологи вважають, що липень буде дощовим, періодично навіть з небезпечною погодою. Якою буде погода в Україні в червні - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня температура в червні буде +18+22 градуси, у горах - близько +14+15. Такі значення на 1-1,5 градуса вище багаторічних. А ось опадів буде 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті від 105 до 156 мм, що вважається нормою.

"У червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи", - зазначили синоптики.

Середньомісячна температура повітря в червні становить у нашій країні +16+21 тепла (в горах - від +9 до +15).

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень, як і липень, будуть прохолодними, але не холодними. Дощі будуть йти часто в перші два місяці літа, а ось серпень буде посушливим і спекотним.

За словами географа-метеоролога Віри Балабух, літня погода буде відрізнятися різкими змінами синоптичної ситуації. Перепади температур будуть особливо сильними в червні.

"Ми будемо спостерігати різкі зміни погоди, як кажуть, день - у майці, день - у фуфайці. Особливо це стосується червня", - сказала Балабух.

Також літо 2020, на думку метеоролога відзначиться дефіцитом опадів, але одночасно можливі періоди з сильними зливами, градом, шквалами та грозами.

Як ми писали раніше, наслідки потужного урагану в Україні потрапили на камеру.

Також повідомлялося, що Карпати засипало снігом 31 травня.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Погода
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