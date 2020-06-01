Прогноз погоды на июнь в Украине: синоптики ошарашили новыми данными

Погода в Украине в июне (фото: РБК-Украина)

Синоптики в прогнозе на июнь не исключают возможность большого количества дождей и гроз с градом

Погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будут в норме. При этом в первый месяц лета будет больше, чем в мае, гроз со шквалами, сильными дождями и ливнями. Такой прогноз на первый месяц лета дал Украинский гидрометцентр, а вот другие синоптики и метеорологи считают, что июнь будет дождливым, периодически даже с опасной погодой. Какой будет погода в Украине в июне - читайте в материале Styler.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в июне будет +18+22 градуса, в горах - около +14+15. Такие значения на 1-1,5 градуса выше многолетних. А вот осадков будет 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье от 105 до 156 мм, что считается нормой.

"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - отметили синоптики.

Среднемесячная температура воздуха в июне составляет в нашей стране +16+21 тепла (в горах - от +9 до +15).

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июнь, как и июль, будут прохладными, но не холодными. Дожди будут идти часто в первые два месяца лета, а вот август будет засушливым и жарким.

По словам географа-метеоролога Веры Балабух, летняя погода будет отличаться резкими сменами синоптической ситуации. Перепады температур будут особенно сильными в июне.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день - в майке, день - в фуфайке. Особенно это касается июня", - сказала Балабух.

Также лето 2020, по мнению метеоролога, отличится дефицитом осадков, но одновременно возможны периоды с сильными ливнями, градом, шквалами и грозами.

Как мы писали ранее, последствия мощного урагана в Украине попали на камеру.

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Автор: Светлана Мащенко