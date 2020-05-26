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Синоптик налякав прогнозом на літо: два місяці дощів

STYLERЖиття    26.05.2020 - 08:22
Синоптик налякав прогнозом на літо: два місяці дощів
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Улітку 2020 погода буде переважно дощовою, але теплою

Погода в Україні влітку 2020 буде здебільшого дощовою і прохолодною, але холодів не очікується. Такою буде синоптична ситуація в червні й в липні, а ось у серпні - все зміниться.

Цей прогноз дав Леонід Горбань, народний синоптик, що вже понад 30 років складає довгострокові прогнози, орієнтуючись на так званий Брюсов календар. За цим календарем погоду вираховують за розташуванням планет сонячної системи. 2020 рік - це рік Місяця.

"У рік Місяця перші два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться - він буде посушливий, жаркий, в середині місяця два тижні без дощів", - прогнозує Горбань, пише "Сьогодні".

Таким чином, перші два місяці будуть дощовими з помірним теплом, а от серпень буде випробовувати на міцність спекою і засухою.

Народний синоптик каже, що в масштабах України його прогнози точні на 75%, а більш точний прогноз можна дати в межах 1-2 областей (95% вірогідності).

І хоча Україна складається із семи кліматичних зон, в яких прогноз завжди трохи різний, загальна тенденція свідчить про помірно тепле літо і велику кількість опадів.

Цікаво, що географ-метеоролог Віра Балабух вважає, що літо буде з різкими перепадами атмосферних явищ - від посухи до злив зі шквалами та градом.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко дала не дуже втішний прогноз до кінця весни, розповівши, що більш істотне тепло прийде лише на початку червня.

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Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України Погода
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