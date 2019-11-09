Курс долара 2020: українців порадували прогнозом

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

За новим проектом Кабміну, долар буде коштувати 27 гривень

Курс долара в Україні у 2020 році порадує багатьох українців. За планом Кабінету міністрів України, його вартість в наступному році не повинна перевищити 27 гривень. Про це на презентації проекту держбюджету-2020 повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Раніше Кабінет міністрів закладав вартість 28,2 гривень за американський долар, тобто на даний момент є привід зрадіти.

За словами Маркарової, курс долара закладається у макропрогнозі уряду.

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

"Макропрогноз, який ми затвердили раніше, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала міністр фінансів.

Зазначимо, що згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Варто нагадати, що Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.