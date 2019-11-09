ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара 2020: українців порадували прогнозом

STYLERЖиття    09.11.2019 - 14:45
Курс долара 2020: українців порадували прогнозом
Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

За новим проектом Кабміну, долар буде коштувати 27 гривень

Курс долара в Україні у 2020 році порадує багатьох українців. За планом Кабінету міністрів України, його вартість в наступному році не повинна перевищити 27 гривень. Про це на презентації проекту держбюджету-2020 повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Раніше Кабінет міністрів закладав вартість 28,2 гривень за американський долар, тобто на даний момент є привід зрадіти.

За словами Маркарової, курс долара закладається у макропрогнозі уряду.

Курс долара 2020: українців порадували прогнозомКурс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

"Макропрогноз, який ми затвердили раніше, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала міністр фінансів.

Зазначимо, що згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Варто нагадати, що Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.

НБУ знизив офіційний курс євро Курс долара стабілізувався на міжбанку
Новини України Курс гривніКурс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся