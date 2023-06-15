Профессор Гарварда сказал, ударит ли Россия "ядеркой" по Украине
Риск применения ядерного оружия Россией по Украине существует. Однако более вероятной сегодня есть возможность другой катастрофы.
Об этом сказал профессор Гарвардского университета, директор Украинского исследовательского института в Гарварде, автор книги "Атомы и пепел: глобальная история ядерных катастроф" Сергей Плохий в интервью "Голосу Америки".
Может ли Россия применить ядерное оружие?
По мнению эксперта, ядерный удар со стороны России маловероятен на сегодняшний день.
"Относительно применения Путиным ядерного оружия, все возможно, конечно. Но я лично считаю, что этот вариант маловероятен", - говорит Плохий.
Он аргументирует свой прогноз тем, что "после 1945 года в мире создалось такое неписаное табу на применение ядерного оружия".
"И нарушить это табу для Путина - это также угроза избавиться от поддержки своих основных союзников в этой войне, в частности, Китая", - добавляет профессор.
Возможна ли ядерная катастрофа?
Плохий считает, что значительно более вероятна возможность именно какой-то ядерной катастрофы или ядерной аварии, связанной с Запорожьем.
"Мой анализ, что главная ядерная угроза не исходит из применения ядерного оружия. Главная и наиболее реальная угроза исходит из захвата ядерной станции. Произошедшее в Чернобыле также на несколько дней было прервано электроснабжение станции", - говорит он.
А станция без электроснабжения, объясняет профессор, - это "путь в Фукусиму".
"Эти все ядерные разрушения реакторов, meltdown, произошло не из-за цунами. Цунами повредило линии электропередач, а электричество нужно для того, чтобы качать воду и водой охлаждать эти реакторы. Наибольшая ядерная угроза происходит от этого", - говорит Плохий.
"Для этого не нужно воевать на территории ядерной станции, не нужно ее бомбить, достаточно, чтобы бои более длительный период времени происходили на территории этой станции. И почти гарантировано, что эти линии электропередач будут под угрозой", - добавляет он.
Ранее мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием.