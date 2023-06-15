Професор Гарварду сказав, чи вдарить Росія "ядеркою" по Україні

Ризик застосування ядерної зброї Росією по Україні існує. Однак більш ймовірною сьогодні є можливість іншої катастрофи.

Про це сказав професор Гарвардського університету, директор Українського дослідницького інституту в Гарварді, автор книги "Атоми й попіл: глобальна історія ядерних катастроф" Сергій Плохій в інтерв'ю "Голосу Америки".

Чи може Росія застосувати ядерну зброю?

На думку експерта, ядерний удар з боку Росії малоймовірний на сьогодні.

"Відносно застосування Путіним ядерної зброї, все можливо, звичайно. Але я особисто вважаю, що цей варіант маловірогідний", - каже Плохій.

Він аргументує свій прогноз тим, що "після 1945-року у світі створилося таке неписане табу на вживання ядерної зброї".

"І порушити це табу для Путіна - це також загроза позбутися підтримки своїх основних союзників у цій війні, зокрема, Китаю", - додає професор.

Чи можлива ядерна катастрофа?

Плохій вважає, що значно більш вірогідною є можливість саме якоїсь ядерної катастрофи чи ядерної аварії, пов'язаної з Запоріжжям.

"Мій аналіз, що головна ядерна загроза не виходить зі застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить із захоплення ядерної станції. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перерване електропостачання станції", - говорить він.

А станція без електропостачання, пояснює професор, - це "шлях до Фукусіми".

"Ці всі ядерні руйнування реакторів, meltdown, відбулося не через цунамі. Цунамі пошкодило лінії електропередач, а електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Найбільша ядерна загроза походить від цього", - каже Плохій.

"Для цього не треба воювати на території ядерної станції, не треба її бомбувати, достатньо, щоб бої довший період часу відбувались на території цієї станції. І майже гарантовано, що ці лінії електропередач будуть під загрозою", - додає він.